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Появился новый способ получения сертификата о вакцинации от COVID-19
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Получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ. "У всех вакцинированных пользователей, прошедших... ПРАЙМ, 22.03.2021
covid-19, вакцинация, россия, новости, бизнес, фармацевтика
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг, сообщает Минцифры РФ.
"У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.
"В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода", — отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
В ведомстве также напомнили, что на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" доступна запись на вакцинацию от коронавируса.