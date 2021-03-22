МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Акции "Русала" после обновления исторического максимума способны до конца года подняться еще на 25-30%, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Акции алюминиевого гиганта в понедельник обновили исторический максимум, поднявшись до 47,25 рубля. К 17.37 мск акции компании растут на 0,65% — до 47 рублей. Фьючерсы на алюминий прибавляют 0,25% и поднимаются до 2282 доллара. Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

"Рост котировок компании обусловлен благоприятной конъюнктурой на рынке цветных металлов, в частности, на рынке алюминия, а также связан с сильной годовой отчетностью, представленной компанией 17 марта",- отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Евгений Рябушкин.

ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ ТОЛКАЮТ "РУСАЛ" ВВЕРХ

"Цены на алюминий с начала текущего года выросли на 11% и превысили отметку 2200 долларов за тонну. При этом себестоимость производства "Русала" в 2020 году снизилась на 7,1% до 1512 долларов за тонну. Кроме того, мы наблюдаем увеличение средней премии цен реализации на продукцию "Русала", что указывает на повышенный спрос со стороны потребителей", — замечает Рябушкин.

Он ожидает сохранения устойчивого спроса на алюминий в 2021 году. По ее оценке, среднегодовая цена на алюминий составит 1930 долларов за тонну.

"Данные факторы будут способствовать улучшению финансовых показателей компании… Наша целевая цена – 58 рублей за акцию", — говорит эксперт.

"В сопровождавшей выход отчетности по МСФО информации "Русала" в 2021 году прогнозируется дефицит первичного алюминия в мире порядка 400 тысяч тонн. Эта величина соответствует около 1% мирового объема спроса и теоретически, исходя, в частности, из аналогий с нефтяным рынком, способна в среднесрочном периоде транслироваться в рост цен на алюминий на 5-15%", — указывает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Базовый целевой уровень цен на алюминий по итогам 2021 года составляет 2580 долларов за тонну, оценивает аналитик.

"По сравнению с зарубежными аналогами со схожей капитализацией компания незначительно переоценена с точки зрения соотношения капитализации (MCap) к объему производства. Тем не менее…, справедливый курс обыкновенной акции "Русала" на конец 2021 года составляет 61,81 рубля за бумагу", — считает он.

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