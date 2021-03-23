МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Предприниматели на юге России больше своих коллег в других регионах довольны условиями ведения бизнеса в стране, показало исследование сервиса аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка", которое есть в распоряжении РИА Новости. Путин призвал реагировать на все факты давления на бизнес

В опросе приняли участие 800 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) со всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

"Самые довольные бизнесмены живут на юге России — в ЮФО 79,2% предпринимателей условия для бизнеса в стране устраивают. Им немного уступают жители Поволжья — в ПФО вести предпринимательскую деятельность нравится 73,9% респондентам", — выяснили исследователи.

А самая большая доля недовольных пришлась на Дальневосточный федеральный округ — 60% опрошенных. На втором месте по степени недовольства — Северо-Кавказский федеральный округ, где условия для развития бизнеса не устраивают 55,6% респондентов. На третьем месте — Северо-Западный федеральный округ (32,9% опрошенных).

В целом же опыт ведения бизнеса в России устраивает почти половину опрошенных (48,7%). Почти четверть (23,6%) респондентов считает, что эта сфера могла быть организована лучше. 21,7% бизнесменов полностью нравится заниматься собственным делом в России. Ещё 6,1% критически недовольны условиями, созданными для развития предпринимательства в стране. Этот вариант в основном выбирают владельцы компаний в возрасте 45-60 лет.

Среди факторов, которые мешают развитию своего дела, опрошенные назвали огромное количество отчетности и сложную бухгалтерию, монополизацию, уровень налогообложения, нехватку льгот и другие. Каждый пятый (20,4%) российский предприниматель занимается бизнесом из-за отсутствия других источников заработка. Тем не менее, 60% респондентов нравится иметь своё дело.