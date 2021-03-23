МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Авиасалон МАКС состоится в 2021 году, решение согласовано, более 40 стран намерены принять участие, говорится в релизе Минпромторга РФ.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел совещание оргкомитета по подготовке к 15-му международному авиакосмическому салону МАКС-2021. В ходе встречи стороны обсудили концепцию мероприятия, ход подготовки выставочного комплекса, подготовку АО "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова" к демонстрационным и показательным полетам и прочие важные вопросы организационного характера.

"Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда", — приводятся в сообщении слова Мантурова. Авиасалон МАКС в 2021 году состоится по плану

"Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты", – добавил министр

Ведомство отмечает, что намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически со всех континентов, в первую очередь – партнеры России по ЕАЭС.