МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "ДелоПортс" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарёва) по МСФО в 2020 году выросла по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза — до 6,5 миллиардов рублей, следует из отчета компании.

Консолидированная выручка выросла на 33,2%, до 13 миллиардов рублей. Консолидированная EBITDA увеличилась на 57,2%, до 10,6 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA составила 81,1% против 68,7% в 2019 году. Операционный денежный поток вырос на 60,4%, до 8,988 миллиарда рублей. Капитальные затраты сократились на 52,9%, до 1,9 миллиарда рублей. Чистый долг снизился на 2,4%, до 21,6 миллиарда рублей. Чистый долг/EBITDA составил 2x против 3,3x на 31 декабря 2019 года. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Грузооборот "ДелоПортс" в 2020 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 36,1%, до 11,2 миллиона тонн. Объем перевалки зерна вырос на 43,3%, до 5,1 миллиона тонн. Контейнерооборот вырос на 29,8%, до 487 тысяч TEU.

"Итоги 2020 года были для нас ожидаемы, в течение всего периода мы чувствовали постепенный, но непрерывный рост грузопотока, рост нагрузки на наши мощности. Вне всякого сомнения, результат очень хороший, на сегодняшний день лучший за всю историю "ДелоПортс", — сообщает стивидорная компания со ссылкой на своего гендиректора Игоря Яковенко.

"ДелоПортс" — российская холдинговая компания, входит в группу "Дело" бизнесмена Сергея Шишкарёва. В структуру активов компании входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы "ДелоПортс" располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.