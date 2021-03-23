МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минстрой России предложил разрешить пересматривать ценовые условия госконтрактов при резком подорожании стройматериалов.

Министерство подготовило изменения в закон о госзакупках (44-ФЗ), которые позволят заказчику менять цену контракта на строительство, реконструкцию или капремонт без заключения нового договора. Такая возможность появится, если в период исполнения контракта, заключенного на срок не менее года, подорожание какой-либо позиции стройматериалов приведет к увеличению общей стоимости строительства более чем на 5% и невозможности выполнения договора. При этом пересмотр условий контракта не должен вести к увеличению срока его выполнения или росту цены договора более чем на 30%.

Как указывается в сопроводительных материалах к законопроекту, в 2021 году только за счет роста цен на металл стройотрасль теряет 42,31 миллиарда рублей, исходя из заложенного годового объема госинвестиций в объекты капитального строительства в размере 846,3 миллиарда рублей. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Такая ситуация приводит к невыполнению установленных объемов строительства, в том числе в рамках реализации нацпроектов. А соответственно такая сумма должна быть возмещена строителям за счет дополнительного бюджетного финансирования, говорится в пояснительных материалах.

"Объем компенсации увеличит поступления в доходную часть федерального и региональных бюджетов за счет налога на прибыль, НДС и налога на доходы физических лиц. По оценке (пессимистичный прогноз), минимальная общая сумма доходов может составить 10,01 миллиарда рублей", — отмечается в них.