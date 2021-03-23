МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Ростех" покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 широкий спектр разработок, в том числе "принципиально новый" самолет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госкорпорации.

К какому классу самолетов – военному или гражданскому – относится новая машина, в "Ростехе" уточнять не стали. Авиасалон МАКС состоится в 2021 году

"Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет", — сказали в госкорпорации.

В авиасалоне будут участвовать все холдинги "Ростеха", задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь экспозиции корпорации превысит 5 тысяч квадратных метров.

Выставка пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля, заявлены представители более 40 стран, объявил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.