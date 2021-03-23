2021-03-23T11:32:33+03:00
2021-03-23T11:32:33+03:00
2021-03-23T11:32:33+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210323/833299669.html
"Ростех" анонсировал премьеру нового самолета на МАКС-2021
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. "Ростех" покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 широкий спектр разработок, в том числе "принципиально новый" самолет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе... ПРАЙМ, 23.03.2021
авиация, транспорт, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83274/63/832746312.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83274/63/832746312.jpg
https://1prime.ru/images/83274/63/832746311.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83274/63/832746311.jpg
https://1prime.ru/images/83274/62/832746299.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83274/62/832746299.jpg
https://1prime.ru/business/20210323/833298036.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Ростех" покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 широкий спектр разработок, в том числе "принципиально новый" самолет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госкорпорации.
К какому классу самолетов – военному или гражданскому – относится новая машина, в "Ростехе" уточнять не стали.
"Хотим максимально ярко представить все достижения России как в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности впервые покажем принципиально новый самолет", — сказали в госкорпорации.
В авиасалоне будут участвовать все холдинги "Ростеха", задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь экспозиции корпорации превысит 5 тысяч квадратных метров.
Выставка пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля, заявлены представители более 40 стран, объявил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.