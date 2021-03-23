МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", став 56 страной, одобрившей применение препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам стал 56 страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация "Спутник V" осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — заявили в РФПИ. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек, подчеркнули в фонде. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Исторически тесное партнерство между Россией и Вьетнамом охватывает множество сфер взаимодействия, в число которых входит также совместная борьба с пандемией. "Спутник V" является одной из лучших вакцин против коронавируса в мире. Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.