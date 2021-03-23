МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Девелоперская компания "Эталон" в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом почти в 11 раз — до 2 миллиардов рублей, следует из отчетности компании.

Годовая выручка застройщика сократилась на 7% — до 78,7 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 48% и достиг 12,6 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 16%, прибавив 6 процентных пунктов.

"Несмотря на незначительное сокращение выручки, обусловленное введенными в Москве ограничениями на строительство в связи с COVID-19, мы смогли достичь существенного роста по ключевым показателям прибыли и значительно повысить рентабельность бизнеса. Валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за год выросла на 13% и составила рекордные 25,8 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова главы компании Геннадия Щербины. Как рассчитать налог на банковский вклад

Как указывается в нем, чистый корпоративный долг девелопера на конец 2020 года составил 19,6 миллиарда рублей, сократившись на 9%, при этом соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) снизилось до 1,2x. Сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла 23,6 миллиарда рублей. Операционный денежный поток до выплаты процентов составил 3,9 миллиарда рублей.

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест". В свободном обращении находится 68% акций "Эталона".