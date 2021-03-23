МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость жилья в России в ближайшей перспективе может вновь возрасти из-за повышения в конце 2020 года цен на строительные материалы, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Он напомнил, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов, и в каждом из них могут быть разные причины. "Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошёл по-разному", — сказал Файзуллин. Как рассчитать налог на банковский вклад

По его словам, комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан, "потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года". "То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии", — сказал министр.

Ранее ажиотажный спрос на льготные ипотечные кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость в России — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен уже съело весь эффект от снижения ипотечной ставки.