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https://1prime.ru/business/20210323/833301199.html
Минстрой допустил очередной рост цен на жилье в России
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. Стоимость жилья в России в ближайшей перспективе может вновь возрасти из-за повышения в конце 2020 года цен на строительные материалы, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин... ПРАЙМ, 23.03.2021
россия, недвижимость, минстрой, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость жилья в России в ближайшей перспективе может вновь возрасти из-за повышения в конце 2020 года цен на строительные материалы, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Он напомнил, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов, и в каждом из них могут быть разные причины. "Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошёл по-разному", — сказал Файзуллин.
По его словам, комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан, "потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года". "То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии", — сказал министр.
Ранее ажиотажный спрос на льготные ипотечные кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость в России — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен уже съело весь эффект от снижения ипотечной ставки.