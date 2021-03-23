МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Фармацевтическая группа компаний "Биотэк" после обвинений ее главе Борису Шпигелю в даче взяток пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву работает штатно, исполняет все обязательства по поставкам лекарств в срок, говорится в заявлении группы. Задержан губернатор Пензенской области

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

"Все предприятия группы компаний "Биотэк" работают в обычном режиме. Все свои обязательства по лекарственному обеспечению в бюджетной и иных сферах, а также обязательства перед партнерами исполняются в соответствии с условиями контрактов и в надлежащие сроки", — говорится в сообщении.

Группа также отмечает, что отказывается от комментариев относительно действий правоохранительных органов.

При этом на ее сайте размещен Кодекс корпоративной этики ООО "Биотэк", в котором закреплено положение о том, что "в Обществе создана и поддерживается атмосфера категорической нетерпимости к коррупционному поведению".

"Биотэк" — фармацевтический холдинг, основанный в 1991 году, специализирующейся на разработке и производстве лекарственных средств, а также на оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции зарубежных и отечественных производителей.