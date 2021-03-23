МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ревакцинация "Спутником V" возможна, причем она может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Россиянам напомнили о прекращении важных льгот с 1 апреля

"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену",- сказал Гинцбург журналистам.

По его словам, наличие предсуществующего иммунитета к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от коронавирусов клеточного иммунитета и практически не влияет на формирование гуморального иммунного ответа.

"Таким образом, ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация",- подчеркнул Гинцбург.