МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Программа сельской ипотеки должна быть распространена на все регионы России, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы. ВТБ назвал возможные объемы выдачи льготной ипотеки в России

По его словам, в настоящее время совместно с Минсельхозом ведомство оценивает возможность распространить программы на всю территорию страны. "Наша совместная синхронизация требует, наверное, более активных решений, и в этой части мы идём, чтобы донастроить механизмы. Как я уже сказал, чтобы (программа сельской ипотеки — ред.) чисто вокруг городов не была, (надо — ред.) вовлечь в неё все регионы", — сказал Файзуллин. Он отметил, что для этого нужно будет предусмотреть необходимый объём финансовых средств.

Также министр напомнил, что Минстрой России разрабатывает механизм, который позволит выдавать ипотеку и на частные дома.

"Мы предполагаем в весеннюю сессию внести всё-таки проект по ИЖС, фактически внедрив схему счетов эскроу как для многоквартирного жилья. Залогом может выступать сама земля и сам объект", — подытожил он.

Минсельхоз РФ реализует программу комплексного развития сельских территорий, которая включает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. В рамках программы с 2020 года реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.