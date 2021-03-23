МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Telegram привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира, что позволит компании расти, оставаясь независимой, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

"Рад сообщить, что Telegram привлек более одного миллиарда долларов от продажи облигаций… некоторым из крупнейших… инвесторов со всего мира", — сообщил Дуров в своем Telegram-канале.

Это поможет компании продолжать расти, оставаясь независимой, отметил основатель Telegram.