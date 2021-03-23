2021-03-23T18:02:37+03:00
2021-03-23T18:02:37+03:00
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2021
https://1prime.ru/business/20210323/833304780.html
Telegram привлек более $1 миллиарда на продаже облигаций
Бизнес
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https://россиясегодня.рф
. Telegram привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира, что позволит компании расти, оставаясь независимой, сообщил основатель... ПРАЙМ, 23.03.2021
технологии, облигации, telegram, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Telegram привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира, что позволит компании расти, оставаясь независимой, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Рад сообщить, что Telegram привлек более одного миллиарда долларов от продажи облигаций… некоторым из крупнейших… инвесторов со всего мира", — сообщил Дуров в своем Telegram-канале.
Это поможет компании продолжать расти, оставаясь независимой, отметил основатель Telegram.