МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen Engines в этой стране и будет глубоко разочарован в случае окончательной блокировки сделки, сообщил российский производитель. Власти Норвегии решили остановить продажу завода российской компании

ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку. Во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство страны решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании.

"ТМХ разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности в отношении приобретения Bergen Engines. В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ТМХ неоднократно заявлял о желании и готовности искать формы и решения, которые позволили бы вывести сделку из-под действия закона, если, по мнению властей Норвегии, он все же применяется.

"Теперь ТМХ предстоит оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей. ТМХ продолжает следить за развитием ситуации и будет глубоко разочарован, если будет принято решение об окончательной блокировке сделки", — добавляет ТМХ.

ТМХ пишет, что был одной из нескольких компаний из разных стран мира, претендовавших на приобретение актива. "Rolls-Royce признал предложение ТМХ наиболее предпочтительным в рамках собственной конкурсной процедуры – как с точки зрения выгоды для продающей стороны, так и с точки зрения социальной ответственности и будущего развития завода", — говорится в сообщении.

Норвежские власти решили рассмотреть применимость к этой сделке закона о безопасности, дающего возможность блокировать передачу некоторых классов технологий зарубежным компаниям. "Предполагаемый новый владелец завода, TMH International (структура ТМХ – ред.), неоднократно заявлял о готовности на 100% соблюдать местное законодательство и следовать требованиям норвежских регуляторов", — подчеркивает компания.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы — около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.