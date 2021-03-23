МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минфин допускает возможность привлечения "Аэрофлотом" средств на внешних рынках, рассматривая "всю палитру" инструментов, однако проводить еще одну допэмиссию акций сейчас было бы неправильно, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин отменил аукционы ОФЗ в среду из-за волатильности на рынках

Отвечая на вопрос о том, какие именно инструменты он имел в виду, говоря о возможности привлечения "Аэрофлотом" средств на внешних рынках, Моисеев сказал: "Всю палитру". Он уточнил, что подразумеваются все существующие варианты.

"Понятно, что компания имеет определенные обязательства перед акционерами, потому что был только что размыв и снова размывать, конечно, нехорошо. Хотя, формально говоря, у нас такая возможность есть — немножко размыть долю РФ, в частности, чтобы она упала. Но понятно, что предложение акций, конечно, сейчас будет просто неправильно по отношению к акционерам", — сказал Моисеев.

"Аэрофлот" в целях повышения ликвидности в начале октября 2020 года провел SPO и привлек 80 миллиардов рублей, в том числе от государства, которое осталось контролирующим акционером компании и даже увеличило свою долю с 51,17% до 57,34%. Это произошло благодаря покупке крупного пакета акций "Аэрофлота" за счет средств ФНБ, доля обычных миноритариев, не вложивших новых средств в рамках этого размещения, размылась, то есть уменьшилась.

Благодаря тому привлечению ликвидности в 80 миллиардов рублей у компании "сейчас все хорошо, но мы просто не понимаем, какие перспективы", пояснил замглавы Минфина. "Вы знаете, когда в Европе локдаун за локдауном, понятно, что надо рассматривать разные варианты. И здесь мы, конечно, компанию полностью поддерживаем", — отметил он.

В марте вышло постановление правительства, согласно которому приобретенным на средства ФНБ пакетом акций от имени РФ будет распоряжаться Минфин. Речь идет примерно о 34% акций "Аэрофлота", из ФНБ тогда было вложено 50 миллиардов рублей.