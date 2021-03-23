МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минфин России рассматривает разные варианты по судьбе льготной ипотеки на жильё в новостройках, в том числе предложенный Банком России список регионов, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Аэрофлот" может привлечь средства на внешних рынках

Ранее в марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах страны: Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской и Курганской областях.

"Пока решения нет. Сам принцип еще не определен… Это один из вариантов, которые рассматриваются, но сам принцип и даже сам факт продления пока еще не является фактом", — ответил Моисеев на вопрос, рассматривало ли министерство список регионов, предложенный ЦБ.

По его словам, рассматривается "очень много вариантов", они все разные, в том числе по срокам.

"Мне лично региональный принцип кажется сложным в реализации. Потому что, если мы оставим какое-то количество регионов, например, те, которые Центральный банк определил, в них у нас сразу начнется "бум". Если он там разовьется, то тогда надо у них там сворачивать и в другие регионы переходить", — отметил чиновник. Минстрой предложил распространить сельскую ипотеку на все регионы

Он пояснил, что строительная отрасль не сможет нормально работать в условиях такой нестабильности. Если отбирать какие-то регионы для программы, то нужно предусмотреть длительный период времени, пояснил он.

"Здесь я не очень понимаю, как это будет работать, но сама идея заманчива – стимулировать только там, где нет роста цен, где нет спроса. Очевидно, качество жилья надо повышать во всех субъектах. Понятно, что есть субъекты, где и без нашей помощи все произойдет — например, в Москве. А есть — в которых, конечно, необходима помощь. Собственно, дальневосточная ипотека этому пример", — отметил он.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.