Эксперт оценил стоимость перехода "Газпрома" на российское ПО
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Переход на российское программное обеспечение, вероятно, обойдется "Газпрому" в 170-180 миллиардов рублей, осуществлять такой переход стоит постепенно, заявил РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
"С учетом того, что продукты будут закупаться оптом, компании могут делать большие скидки для своего покупателя, а потом обеспечивать устойчивую работу и обновление своего программного обеспечения. В таких условиях, вероятно, что обеспечение перехода будет стоить порядка 170-180 миллиардов рублей", — сказал он, комментируя соответствующую оценку "Газпрома".
Ранее во вторник газета РБК сообщила о письме главы "Газпрома" Алексея Миллера премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором оценивается вероятный объем затрат компании от перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудование. По мнению Миллера, текущая редакция проекта соответствующего указа президента создает риск существенной единовременной финансовой нагрузки и ухудшения показателей "Газпрома". Общие затраты компании на это оцениваются в письме в 180 миллиардов рублей, предлагается убрать из проекта документа сроки перехода.
По мнению Тузова, переход компаний на российское ПО — это позитивный и закономерный тренд цифровизации, направленный на снижение зависимости от импорта и повышение самодостаточности технических систем. "В нашей стране есть много компаний с грамотными специалистами, которые создают ПО лучшего качества, нежели зарубежные аналоги. Кроме того, использование российских разработок существенно снижает зависимость от зарубежных программ и повышает устойчивость развития государственных систем и отечественных компаний", — сказал эксперт.
Однако, такой переход является довольно капиталозатратным и требует времени для осуществления всех необходимых технических мероприятий на должном уровне, считает Тузов. "Для того, чтобы перейти на российское ПО, компаниям потребуется время, а также финансовые затраты на покупку и внедрение программ, переобучение персонала. Поэтому такую нагрузку стоит вводить не сразу, а предоставить время на внедрение и апробацию новых систем", — отметил он.
В начале ноября прошлого года Минцифры РФ опубликовало для общественного обсуждения проект указа президента РФ, предусматривающий перенос сроков перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) преимущественно на отечественное ПО на 2024 год, а на российское оборудование — на 2025 год. Ранее был предусмотрен переход объектов КИИ на российский софт с 2021 года, а на российское оборудование — с 2022 года. К объектам КИИ относятся сети и информсистемы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы.
https://1prime.ru/business/20210323/833305977.html