МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Переход на российское программное обеспечение, вероятно, обойдется "Газпрому" в 170-180 миллиардов рублей, осуществлять такой переход стоит постепенно, заявил РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. "Газпром" может построить два новых завода СПГ к 2025 году

"С учетом того, что продукты будут закупаться оптом, компании могут делать большие скидки для своего покупателя, а потом обеспечивать устойчивую работу и обновление своего программного обеспечения. В таких условиях, вероятно, что обеспечение перехода будет стоить порядка 170-180 миллиардов рублей", — сказал он, комментируя соответствующую оценку "Газпрома".

Ранее во вторник газета РБК сообщила о письме главы "Газпрома" Алексея Миллера премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором оценивается вероятный объем затрат компании от перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудование. По мнению Миллера, текущая редакция проекта соответствующего указа президента создает риск существенной единовременной финансовой нагрузки и ухудшения показателей "Газпрома". Общие затраты компании на это оцениваются в письме в 180 миллиардов рублей, предлагается убрать из проекта документа сроки перехода.

По мнению Тузова, переход компаний на российское ПО — это позитивный и закономерный тренд цифровизации, направленный на снижение зависимости от импорта и повышение самодостаточности технических систем. "В нашей стране есть много компаний с грамотными специалистами, которые создают ПО лучшего качества, нежели зарубежные аналоги. Кроме того, использование российских разработок существенно снижает зависимость от зарубежных программ и повышает устойчивость развития государственных систем и отечественных компаний", — сказал эксперт.

Однако, такой переход является довольно капиталозатратным и требует времени для осуществления всех необходимых технических мероприятий на должном уровне, считает Тузов. "Для того, чтобы перейти на российское ПО, компаниям потребуется время, а также финансовые затраты на покупку и внедрение программ, переобучение персонала. Поэтому такую нагрузку стоит вводить не сразу, а предоставить время на внедрение и апробацию новых систем", — отметил он.

В начале ноября прошлого года Минцифры РФ опубликовало для общественного обсуждения проект указа президента РФ, предусматривающий перенос сроков перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) преимущественно на отечественное ПО на 2024 год, а на российское оборудование — на 2025 год. Ранее был предусмотрен переход объектов КИИ на российский софт с 2021 года, а на российское оборудование — с 2022 года. К объектам КИИ относятся сети и информсистемы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы.