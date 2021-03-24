МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россияне в ночное время по сравнению со светлым временем суток заметно больше тратят на товары для животных, для дома и на разнообразную продукцию для детей, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Райффайзенбанк назвал топ спонтанных ночных покупок. Так, в категории "Товары для животных" ночной средний чек в три раза превышает дневной, в категории "товары для дома" — на 98%, "рестораны" — на 81%, а в категории "товары для детей" — на 62%", — выяснили аналитики, изучив траты клиентов с начала прошлого года. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Также ночами россияне больше платят за медицину и страхование, а еще позволяют себе больше потратить на фастфуд. А вот расходы на автомобиль, софт, образование и красоту ночью становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары на 79% ниже дневного, на софт игры – на 60%, а на товары для красоты – на 32%.

Любопытно, что потребительское поведение в 2020 году изменилось: весной многие стали тратить меньше, так как не посещали рестораны и вынуждены были отказаться от туристических поездок, обратил внимание руководитель управления клиентского счастья и монетизации кредитной организации Кирилл Матвеев.

"Сейчас отложенный потребительский спрос реализуется, и расходы возвращаются в норму. Однако покупки онлайн и с доставкой стали новой привычкой у жителей крупных городов, и многие траты клиенты совершают теперь в том числе в ночное время", — добавил он.