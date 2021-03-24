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https://1prime.ru/business/20210324/833309688.html
Кремль прокомментировал инвестиции РФПИ в Telegram
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https://россиясегодня.рф
. Кремль приветствует любые успешные инвестиции, которые приносят доход, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос об участии Российского фонда... ПРАЙМ, 24.03.2021
telegram, рфпи, кремль, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Кремль приветствует любые успешные инвестиции, которые приносят доход, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на вопрос об участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в инвестиции в компанию Telegram.
Накануне в фонде РИА Новости сообщили, что РФПИ совместно с Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в компанию Telegram. Как позднее уточнили в РФПИ и в Mubadala, 23 марта российский фонд приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы.
"Можно приветствовать любую успешную инвестицию, которая приносит деньги, в рамках действующих законов", — сказал Песков на вопрос о том, приветствует ли Кремль данную инвестицию.
"Они обладают определенным маневром, самостоятельны в плане инвестиций, потом у них есть совместные инвестиционные платформы по соинвестированию с зарубежными партнерами в разных странах, поэтому там многие процессы автоматически происходят", — добавил Песков.