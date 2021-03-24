МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году сократил выбросы парниковых газов на 14%, или на 16 миллионов тонн СО2-эквивалента, сообщается в пресс-релизе компании.

"Еще одно подтверждение эффективности работы в этом направлении (энергосбережение и повышение энергоэффективности — ред.) – сокращение выбросов парниковых газов. В 2020 году компания снизила их на 16 млн тонн СО2-эквивалента, или на 14% по сравнению с 2019 годом", — говорится в сообщении. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Как указывает "Газпром", снижению способствовали применение при ремонтных работах современных технологий сохранения газа, например, мобильных компрессорных станций, реконструкция и модернизация компрессорных станций, а также оптимизации использования энергоресурсов.

За счет мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности "Газпром" в 2020 году сэкономил 3,92 миллиона тонн условного топлива суммарной стоимостью 13,77 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе. Так, объем сэкономленного природного газа составил 3,27 миллиарда кубометров, электроэнергии — 305,86 миллиона кВт.ч, а тепловой энергии — 251,92 тысячи Гкал.

Компания в соответствии со своим приоритетом на снижение выбросов метана проводит постоянную внутритрубную дефектоскопию газопроводов, изучает их техническое состояние и ведет мониторинг выбросов метана в атмосферу с помощью вертолетов и дронов с лазерными детекторами, отмечается в релизе.