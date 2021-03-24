МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. На МАКС-2021 будет продемонстрирован первый в мире самолет с электродвигателем, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов, комментируя вчерашнее заявление "Ростеха" о показе на авиасалоне "принципиально нового" самолета. Авиасалон МАКС состоится в 2021 году

"Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований — ред.) делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", — сказал он.

В Новосибирске 5 февраля начались испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе самолета-летающей лаборатории Як-40. Это первый в мире подобный самолет.

Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу ФПИ.

Летающая лаборатория на базе Як-40 разработана специалистами Сибирского научно-исследовательского института им. С.А. Чаплыгина.

Планируется, что полученные технологии будут использованы для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.