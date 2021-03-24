МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Власти Кипра с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении национального министерства по туризму.

"Всем пассажирам, прошедшим соответствующее тестирование и доказавшим отсутствие COVID-19, не вступавшим в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", — отмечается в сообщении. Уточняется, что дети в возрасте до 12 лет не обязаны предъявлять какие-либо тесты. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Ранее сообщалось, что на основании решений совета министров туристам с 1 апреля будет разрешен въезд на Кипр на основе эпидемиологической классификации стран по цветам. Она действует с 1 марта для стран ЕС и с 1 апреля для стран, не входящих в ЕС.

Россия пока остается в "серой" категории. Пассажиры, прибывающие из стран этой категории, должны сделать лабораторный тест в течение 72 часов перед поездкой и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР на COVID-19. По прибытии на Кипр они должны провести две недели на обязательном карантине. Возможно сократить этот срок, если через 10 дней пройти повторное тестирование за свой счет и представить отрицательный результат. Все пассажиры независимо от гражданства должны пройти регистрацию на сайте CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток на Кипр сократился на 84,1%. С января по декабрь 2020 года на остров прибыли более 630 тысяч, тогда как за тото же период в предыдущем году — почти 4 миллиона.