МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость летнего отпуска в Турции для россиян этим летом может увеличиться на 10-15% по сравнению с прошлым годом, однако динамика будет зависеть, в том числе, и от спроса на отдых в этой стране, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В Турции рассказали, когда ждут наплыва российских туристов

"Летом, конечно, цены могут подрасти. Мы предполагаем, что в пределах 10-15%, не больше, но все будет зависеть еще и от спроса. Если спрос будет не очень высокий, то, конечно, и цены расти не будут", — сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она указала, что в настоящее время на отдых в Турции действуют акции раннего бронирования и тур можно приобрести со скидкой. "Турция продается не так активно, как Краснодарский край: в Краснодарском крае сложно что-то найти приличное по акциям раннего бронирования, а в Турции найти еще можно", — отметила глава ассоциации.

Ломидзе подтвердила, что летний отдых в России также дорожает, что, по ее словам, связано с ростом цен на топливо, а также с повышением себестоимости продукции для отельеров. "Но дело даже не в этом. Дело в том, что у нас очень высокий спрос как на весну, так и на лето на внутреннем рынке. Было бы крайне странно, если бы высокий спрос не привел к повышению цен", — сказала она.

Исполнительный директор АТОР отметила, что предложения по внутрироссийскому отдыху еще есть, однако летние туры быстро раскупаются. "Как только спадет этот ажиотажный спрос, соответственно, это повлияет и на цены в обратную сторону, то есть цена тоже будет меняться", — добавила Ломидзе.