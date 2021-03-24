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Минпромторг рассматривает возврат цен на масло и сахар к рыночным
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Минпромторг РФ рассматривает постепенное возвращение цен на подсолнечное масло и сахар на рыночную траекторию, в настоящее время конъюнктура не способствует снижению цен, сообщил... ПРАЙМ, 24.03.2021
сахар, масло, минпромторг, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает постепенное возвращение цен на подсолнечное масло и сахар на рыночную траекторию, в настоящее время конъюнктура не способствует снижению цен, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на "рыночную" траекторию. Речь идет о продлении соглашений (о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар — ред.), но при этом фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ритейлеров", — сказал Евтухов.
Он напомнил, что в настоящее время рассматривается продление соглашений по сахару на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года. "Мы уже провели консультации с сетями по продлению действия соглашений", — сообщил замминистра.
"Сейчас по поручению правительства составляется прогнозная потребность сетей в сахаре, основанная на сложившемся потреблении. Потребность будет согласована всеми сторонами соглашений и по возможности будет удовлетворяться с сохранением действующих хозяйственных связей", — добавил замглавы Минпромторга.