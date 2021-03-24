МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает постепенное возвращение цен на подсолнечное масло и сахар на рыночную траекторию, в настоящее время конъюнктура не способствует снижению цен, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

"Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на "рыночную" траекторию. Речь идет о продлении соглашений (о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар — ред.), но при этом фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ритейлеров", — сказал Евтухов.

Он напомнил, что в настоящее время рассматривается продление соглашений по сахару на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года. "Мы уже провели консультации с сетями по продлению действия соглашений", — сообщил замминистра.

"Сейчас по поручению правительства составляется прогнозная потребность сетей в сахаре, основанная на сложившемся потреблении. Потребность будет согласована всеми сторонами соглашений и по возможности будет удовлетворяться с сохранением действующих хозяйственных связей", — добавил замглавы Минпромторга.