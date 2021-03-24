МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что новая сделка по покупке компанией "Яндекс.Такси" активов "Везет" может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси, однако согласования по действующему законодательству она не требует, говорится в сообщении регулятора. ФАС изучит обоснованность изменения цен такси в непогоду

"Заключение сделки Яндекс.Такси/Везет может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 миллионов рублей", — сообщает ФАС.

В ФАС также напомнили, что сумма этой сделки составляет 178 миллионов долларов, или более чем 13 миллиардов рублей. При этом служба предлагает сделать обязательными для согласования сделки дороже 7 миллиардов.

"Разработанные ФАС России поправки в "пятый антимонопольный пакет" предусматривают необходимость согласования сделок, сумма которых превышает 7 миллиардов рублей", — напомнил регулятор.

"Яндекс.Такси" в феврале сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт" за 178 миллионов долларов. Как отметили в компании, в отличие от прежней новая сделка подразумевает покупку лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов, не распространяется на ПО, а балансовая стоимость покупаемых активов попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству — 400 миллионов рублей.

В прошлом году "Яндекс" уже пытался купить активы "Везет", но ФАС отказала. Регулятор установил, что в случае осуществления сделки совокупная доля "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% — в границах 19 субъектов РФ и свыше 50% — в границах 32 субъектов РФ.