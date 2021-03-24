МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цены на сахар-песок, подсолнечное масло и куриные яйца в РФ с 16 по 22 марта ускорили рост, рост цен на курицу снова немного замедлился, следует из материалов Росстата. Росстат заявил об ускорении инфляции в России за неделю

Так, по данным статистического ведомства, сахар-песок в России за отчетный период в среднем подорожал на 0,8% против роста на 0,4% на предыдущей неделе. "На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%. В 53 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 22 субъектах – на 1,1-3,8%. В 8 субъектах цены не изменились. В то же время в Архангельской и Псковской областях цены на сахар-песок снизились на 0,7% и 0,2% соответственно", — говорится в сообщении Росстата.

В свою очередь, подсолнечное масло в РФ за период с 16 по 22 марта подорожало в среднем на 0,5% против 0,2% неделей ранее. "Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,5%. В 42 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 12 субъектах – на 1,1-3,5%. В 20 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%", — сообщается в материалах. Стоимость подсолнечного масла с 9 по 15 февраля и с 16 по 24 февраля повышалась на 0,1%, с 24 февраля по 1 марта — не менялась, а со 2 по 9 марта — выросла на 0,1%.

"Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,5%, в том числе в 44 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,4%, в 23 субъектах – на 1,5-2,4%, в 10 субъектах – на 2,5-7,7%. В 5 субъектах цены не изменились. В 3 субъектах цены снизились на 0,1-2,4%", — говорится в сообщении Росстата. За предыдущий отчетный период, с 10 по 15 марта, мясо кур подорожало на 1,6%, со 2 по 9 марта — на 1,7%.

Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 1,3%, тогда как неделей ранее — на 0,9%. По данным ведомства, в 58 регионах РФ куриные яйца подорожали на 0,1-2%, в 14 — на 2,1-5,1%, в трех — цены не изменились, а в 10 субъектах РФ — снизились на 0,1-3,3%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, в феврале вновь начала повышаться, в начале марта — стабилизировалась.

Цена пшеничной муки в России выросла на 0,5% (с 10 по 15 марта цены снизились на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,2% против 0,1% неделей ранее, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,1% (неделей ранее — на 0,2%), а вермишель — на 0,2%, как и на прошлой неделе.

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,2% (с 10 по 15 марта — на 0,1%). Рис подешевел на 0,1%, как и неделей ранее, гречневая крупа подорожала на 0,6% (ранее не изменилась в цене), а цены на пшено снизились на 0,4%, как и на прошлой неделе. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

Кроме того, цены на водку в России с 16 по 22 марта выросли на 0,1% против 0,3% на прошлой неделе, продолжается снижение цен на огурцы и помидоры, при этом картофель и морковь дорожают, следует из данных Росстата.

Согласно материалам статистического ведомства, картофель за истекшую неделю подорожал на 3,1% (с 10 по 15 марта — на 2,6%), морковь — на 3,2% (против 3%), свежая белокочанная капуста — на 1,5% (против 1%), репчатый лук — на 2% (против 1,3%), яблоки — на 0,1% (против 0,2%).

Цены на свежие огурцы в среднем снизились на 9,7%. Неделей ранее, с 10 по 15 марта, огурцы подешевели на 6,6%, со 2 по 9 марта — на 5,3%, с 24 февраля по 1 марта — на 1,7%; до этого, с 16 по 24 февраля, рост цен на них составлял 0,7%. В свою очередь, помидоры за отчетный период подешевели на 2,8%, с 10 по 15 марта — на 2,1%, со 2 по 9 марта — на 1,1%, а за неделю с 24 февраля по 1 марта — подорожали на 0,3%. За февраль помидоры в РФ подорожали на 7,1%, огурцы — на 18%.

"За счет снижения цен на огурцы – на 9,7% и помидоры – на 2,8% плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1%", — говорится в материалах. С 10 по 15 марта цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%, с 2 по 9 марта — на 0,3%, тогда как с 25 февраля по 1 марта — увеличились в среднем на 0,4%.

С 16 по 22 марта также выросли цены на баранину (на 1,5%), стерилизованное молоко (на 0,6%), на говядину (на 0,5%), на вареную колбасу и карамель (на 0,4%). Свинина, сосиски, полукопченая и варено-копченая колбаса, сливочное масло, сметана и печенье подорожали на 0,3%, мороженая рыба — на 0,2%, пастеризованное молоко, сычужные сыры, жирный творог — на 0,1%.

Мясные консервы подевешели на 0,4%, шоколадные конфеты – на 0,1%. Цены на мясные консервы, черный чай и соль не изменились.