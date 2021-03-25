МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ. Греция планирует открыть границы для россиян

Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.

"По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)", — говорится в сообщении.

Также с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне – пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва – пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва – три раза в неделю.

Кроме того, с 1 апреля увеличится число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

"Принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рейсов с Кубой (до семи рейсов в неделю по маршруту Москва-Варадеро) и Белоруссией (один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты Правительством ранее)", — говорится в сообщении.

Также будет увеличено количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты ранее.

Оперативный штаб также напомнил, что иностранцам, прилетающим в РФ, необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета, а также соблюдать установленные в стране меры. Российские граждане должны сдавать ПЦР тест по прибытии в Россию в течение 72 часов.

Также с 1 апреля возобновляются рейсы за границу из аэропортов 13 городов РФ, в том числе Краснодара, Волгограда, Сочи и Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 г. №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в сообщении.