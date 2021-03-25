МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Недостаток судов для перевозки сырья из Южной Америки может вызвать нехватку туалетной бумаги в мире, передает агентство Блумберг. В Египте заявили о временной приостановке навигации по Суэцкому каналу

Согласно агентству, Бразилия является крупнейшим поставщиком древесного сырья в мире, а на долю бразильской компании Suzano Papel e Celulose приходится треть мировых поставок сырья, необходимого для производства туалетной бумаги. Компания использует для перевозки грузов балкеры.

Генеральный директор компании Уолтера Шалька сообщил агентству, что спрос на этот тип судов растет, это угрожает отсрочками поставок компании. Шалька выразил обеспокоенность, что проблемы с доставкой сырья будут накапливаться и лишь усугубляться.

Издание отмечает, что "значительные перебои в торговле целлюлозой могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов".