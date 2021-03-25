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Блумберг предупредил о возможной нехватке туалетной бумаги в мире
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Недостаток судов для перевозки сырья из Южной Америки может вызвать нехватку туалетной бумаги в мире, передает агентство Блумберг. Согласно агентству, Бразилия является крупнейшим... ПРАЙМ, 25.03.2021
поставки, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Недостаток судов для перевозки сырья из Южной Америки может вызвать нехватку туалетной бумаги в мире, передает агентство Блумберг.
Согласно агентству, Бразилия является крупнейшим поставщиком древесного сырья в мире, а на долю бразильской компании Suzano Papel e Celulose приходится треть мировых поставок сырья, необходимого для производства туалетной бумаги. Компания использует для перевозки грузов балкеры.
Генеральный директор компании Уолтера Шалька сообщил агентству, что спрос на этот тип судов растет, это угрожает отсрочками поставок компании. Шалька выразил обеспокоенность, что проблемы с доставкой сырья будут накапливаться и лишь усугубляться.
Издание отмечает, что "значительные перебои в торговле целлюлозой могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов".