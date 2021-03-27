МИНСК, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" — члена Европейского вещательного союза (ЕВС) и организатора проекта национального отбора на "Евровидение" — Иван Эйсмонт заявил РИА Новости, что считает политически мотивированным решение ЕВС об отстранении Белоруссии от участия в песенном конкурсе. Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить уже к апрелю

Ранее организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Эйсмонт ранее в пятницу заявил РИА Новости, что новая песня для конкурса от Белоруссии выбрана.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит, — мы то знаем, что любит, — Европейский союз", — заявил Эйсмонт.

Он рассказал, что ЕВС официально проинформировал Белтелерадиокомпанию о своем решении, но из письма непонятна суть претензий к новой песне белорусского участника.

"Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили – неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ЕВС не указал "на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой".

"Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях», — сказал Эйсмонт, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего сотрудничества с ЕВС, в том числе по конкурсу "Евровидение". В этой связи он заметил, что "белорусские "невероятные" (оппозиция) и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций".

Глава медиахолдинга добавил, что «группа "Галасы ЗМеста" вошла в историю". "И, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение!" — подчеркнул он.

В свою очередь в Telegram-канале Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании говорится, что ЕВС отклонил "песню про зайцев". "Мы подозревали, что войти на "Евровидение" с песней "Я научу тебя" — почти приговор. Но чтобы Европа испугалась песню про зайцев выпустить на сцену — это окончательный и абсолютный позор", — говорится в сообщении. Там заявляется о двойных стандартах и содержится обещание раскрыть общественности "тайну удивительной переписки" с ЕВС по поводу участия белорусского представителя в песенном конкурсе.

В пятницу ЕВС заявил, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса. В частности, организаторы конкурса пришли к выводу, что "она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".

Лидер группы "Галасы Зместа", которая должна была представить Белоруссию на песенном конкурсе "Евровидение-2021", Дмитрий Бутаков заявил РИА Новости, что отстранение от участия в конкурсе не стало сюрпризом, новая песня была своеобразным "ответом" на ситуацию с предыдущей.

"Нет, это решение не стало неожиданностью. Сюрприза не получилось, с сюрпризами у них вяло, они в последнее время очень стандартно действуют", — заявил лидер группы. Музыкант рассказал, что новая песня для Евровидения была "про зайчика, лисичку, домашних курочек". "Это песня-басня… Написана была специально", — отметил он, подчеркнув, что ее смысл очень очевиден. Бутаков отметил, что "когда встала задача написать новую песню, написали сразу две, и они обе — как бы ответ на ту песню, которую не приняли (первой – ред.)". "Мы не писали песню для того, чтобы попасть на конкурс "Евровидение", — подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на то, как быстро организаторы конкурса отреагировали на новую песню от Белоруссии, получив позавчера только ее текст.

Лидер группы считает, что в ситуации с участием Белоруссии в конкурсе в этом году "налицо двойные стандарты", поскольку в предыдущие годы в Евровидении участвовали песни и с конкретным политическим содержанием. "Мне странно, чего так испугались (организаторы конкурса – ред.)", — сказал он.

Бутаков заявил, что несмотря на то, что группа не едет на конкурс, своим участием в национальном отборе музыканты довольны. Он отметил, что по большому счету группа особо и не планировала ехать в Роттердам, особенно в условиях пандемии и карантинных мер, а хотела узнать отношение к своему творчеству со стороны людей.

"Главное было (узнать) – проявят люди интерес или нет к песне и вообще к тому, что мы делаем. Проявили, и еще какой", — сказал собеседник, заметив, что число фанатов у группы после истории с поездкой на Евровидение "кратно увеличилось" и музыканты получают от них поддержку. Вместе с тем, по его словам, группа вряд ли будет в последующие годы участвовать в отборе на конкурс.

Ранее белорусская оппозиция запустила кампанию по исключению "Белтелерадиокомпании" из Европейского вещательного союза и отстранения от песенного конкурса "Евровидение". Медиахолдинг подвергается критике со стороны оппозиции из-за характера освещения протестов, начавшихся в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов у стен офиса компании проходили акции против ее информационной политики, часть сотрудников объявили о забастовке. Позже ряд сотрудников уволились. В свою очередь в сентябре руководство холдинга заявляло, что некоторые сотрудники уволились из-за поступавших в их адрес и членов их семей угроз.

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