МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Максимальный толчок пандемия нового коронавируса придала сфере онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров: за коронавирусный год эта отрасль выросла на рекордные 255%, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments. Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения коронавируса

Аналитики проанализировали онлайновые продажи товаров из топ-5 отраслей, показавших самый большой рост в пандемию коронавируса. В качестве "года пандемии" выбран период с марта 2020 года по февраль 2021 года. В рамках исследования сравнивался прирост оборота и средняя сумма покупки год к году с 2017 по 2021 год. Исследовались продажи онлайн следующих товарных групп: продукты и сопутствующие товары, доставка готовой еды, электроника, образовательные услуги, товары для спорта.

"Максимальный эффект от пандемии получила сфера онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров. Если в предыдущие годы средний рост оборота в этой товарной категории год к году составлял 53%, то в пандемийный год отрасль выросла на 255%. Таким образом, можно сказать, что вклад пандемии в рост отрасли составил 202%", — выяснили аналитики.

На втором месте по вкладу пандемии в рост отрасли оказались онлайн-продажи товаров для спорта. Если до пандемии отрасль в среднем росла по обороту на 15% год к году, то в пандемию выросла на 69%, то есть вклад пандемии составил 54%. "Это связано, прежде всего, с тем, что во время ограничений, связанных с коронавирусом, люди стали больше заботиться о своем здоровье, активно покупая в онлайне товары для спорта: от спортивной одежды и гантелей до тренажеров и лыж", — пояснили в CloudPayments.

На третьем месте— онлайн-продажи электроники. Оборот в этой категории в пандемию вырос на 83% по сравнению с предыдущим соответствующим периодом, тогда как в предыдущие исследуемые периоды эта товарная категория росла по обороту на 39% год к году. Таким образом, можно сказать, что пандемийный вклад составил 44%.

На четвертом и пятом местах оказались онлайн-продажи готовой еды с доставкой и онлайн-образование, вклад пандемии в рост этих отраслей составил 24% и 18% соответственно. Пик роста в этих товарных категориях пришелся на период максимальных ограничений, связанных с коронавирусом, когда были закрыты рестораны и кафе, а большинство сотрудников оказались на "удаленке". Но по мере отмены ограничений спрос в этих товарных категориях несколько снизился, так как появилась возможность получить те же товары и услуги в офлайне.

Пандемия ускорила и так уже давно наметившуюся онлайн-трансформацию во многих сферах бизнеса и показала необходимость такого перехода, считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По его словам, те компании, которые не смогли вовремя перестроиться, существенно пострадали от "коронакризиса", а вот те, кто активно развивал продажи в интернете с удобной оплатой и доставкой, напротив, выиграли.

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