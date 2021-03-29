МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — в 2020 году сократилась на 46% по сравнению с предыдущим годом и составила до 12,2 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка снизилась на 28% — до 68,4 миллиарда рублей, скорректированная выручка — на 20%, до 54,9 миллиарда рублей. Компания отмечает, что при этом сокращение чистой выручки в сегменте полувагонов было частично компенсировано менее волатильной выручкой в сегменте цистерн и ростом выручки в сегментах специализированных контейнеров и аренды вагонов. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 32%, до 26,8 миллиарда рублей, маржа по скорректированному показателю EBITDA сократилась до 49% с 57% в 2019 году.

Операционные денежные затраты Globaltrans в 2020 году уменьшились на 1% "благодаря мерам по оптимизации расходов". Операционная прибыль сократилась на 41% и составила 18,8 миллиарда рублей, что "в основном было обусловлено слабой ценовой конъюнктурой в сегменте полувагонов". Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

Свободный денежный поток вырос на 14% и составил 15,1 миллиарда рублей. Снижение чистого денежного потока от операционной деятельности "было более чем компенсировано плановым сокращением инвестиций в расширение парка на 83% год к году, высвобождением оборотного капитала и меньшим объемом уплаченных налогов".

Общие капзатраты группы в 2020 году сократились на 49% — до 6,9 миллиарда рублей и в основном включали затраты на техобслуживание парка. Группа ожидает, что общие капитальные затраты, в том числе на техобслуживание парка, в 2021 году останутся на низком уровне – в диапазоне 6-7 миллиарда рублей.

Globaltrans добавляет, что уровень долговой нагрузки оставался низким: чистый долг к скорректированному показателю EBITDA составил 1,01 на конец 2020 года против 0,60 на конец 2019 года.

ГРУЗООБОРОТ, ПОГРУЗКА, ПАРК

Грузооборот Globaltrans (без учета привлеченного парка) в 2020 году вырос на 2,2% — до 150,3 миллиарда тонно-километров на фоне общего снижения рынка на 2,2%. Объем погрузки (без учета привлеченного парка) сократился на 3% — до 88,9 миллиона тонн.

"Эффективная операционная модель в сегменте полувагонов обеспечивает гибкость и способность оперативно реагировать на изменения на рынке, в связи с чем грузооборот в сегменте насыпных грузов вырос на 5% год к году благодаря эффективной работе с клиентами и переключению между различными видами грузов", — говорится в сообщении.

Отметается, что объемы бизнеса в сегменте цистерн находились под давлением в связи с COVID-19, который привел к сокращению потребления топлива в России, а также снижением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Грузооборот группы в сегменте нефтепродуктов и нефти на фоне этого сократился на 13%. Сложная ситуация в сегменте цистерн привела к сокращению среднего количества груженых отправок на вагон на 5% и к росту средней дистанции груженой отправки на 6%.

Парк Globaltrans состоит из 71,688 тысячи вагонов "с фокусом на универсальные полувагоны и цистерны". Средний возраст парка на конец 2020 года составляет 12,4 лет, а "уровень необходимых списаний в среднесрочной перспективе минимален". Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

"В год, требующий устойчивости, Globaltrans успешно продемонстрировал стабильность. Мы сохраняем уверенные позиции и намерены воспользоваться возможностями дальнейшего восстановления отрасли в 2021 году", — цитирует Globaltrans слова своего гендиректора Валерия Шпакова.

Globaltrans занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов. Free float Globaltrans составляет 56,9%, через специальные компании по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину и Андрею Филатову, 10,8% — Константину Николаеву, 5,1% — исполнительному директору компании Александру Елисееву, 4% — председателю совета директоров, директору по стратегии Globaltrans Сергею Мальцеву.

ДИВИДЕНДЫ

Один из крупнейших российских железнодорожных операторов — группа Globaltrans — ставит целью выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года на сумму как минимум 3 миллиарда рублей или около 16,78 рубля на акцию/GDR, сообщила компания.

"Цель по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2021 года — выплатить как минимум 3 миллиарда рублей (около 16,78 рубля на акцию/GDR), что отражает консервативную финансовую политику группы и продолжающееся давление на ставки в сегменте полувагонов", — говорится в сообщении.