МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Норильский никель" остановил приток воды на руднике "Октябрьский" и подтверждает планы полностью возобновить добычу на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в первой декаде мая и в начале июня соответственно, говорится в сообщении компании.

"25 марта завершена реализация второго этапа: сооружены дополнительные гидроизоляционные перемычки, соседние выработки заполнены закладочной смесью, выполнен спуск воды. 27 марта после набора прочности закладочной смеси водоприток остановлен путем закрытия запорной арматуры. Всего за два этапа в горные выработки заложено более 32 тысяч тонн бетонной смеси", — сообщает "Норникель".

"Третий этап плана предусматривает реализацию комплекса работ по восстановлению штатной работы рудников. В соответствии с ним рудник "Октябрьский" (объем добычи — 5 миллионов тонн руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая, возобновление добычи на руднике "Таймырский" (4,3 миллиона тонн руды в год) намечено на начало июня", — отмечается в сообщении. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

По словам старшего вице-президента "Норникеля" Николая Уткина, второй этап работ завершен в сроки, предусмотренные планом восстановительных работ. "Благодаря профессиональным действиям горняков нам удалось остановить водоприток. Мы уже работаем над восстановлением производственной деятельности предприятий; это будет происходить поэтапно, в соответствии с утвержденными графиками работ. Наряду с восстановительными работами компания проводит мероприятия, которые позволят исключить вероятность водопритока в будущем", — приводятся в сообщении слова Уткина.

В конце февраля "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании, из-за подтопления. Позднее компания сообщила, что из-за приостановки производственный план на 2021 год снижен по сравнению с ранее озвученным прогнозом по добыче никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Уставный капитал "Норникеля" состоит из 158,245 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).