МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль OR Group (группа компаний "Обувь России"), одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, в 2020 году составила 562,8 миллиона рублей, снизившись почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом, сообщает компания.

Рентабельность по чистой прибыли в 2020 году составила 5,2%. Объем консолидированной аудированной выручки группы в 2020 году уменьшился на 21,4% до 10,772 миллиарда рублей. Общая сопоставимая выручка OR Group при этом снизилась на 11,9%.

Показатель EBITDA уменьшился на 35,8% и составил 2,302 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA в 2020 году составила 21,4%. Показатель чистый долг к EBITDA увеличился до 5,47х, по сравнению с 3,27х в 2019 году. Валовая прибыль уменьшилась на 17,6%, до 6,231 миллиарда рублей. Рентабельность валовой прибыли в 2020 году составила 57,8%. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

Объем консолидированной аудированной выручки группы во втором полугодии 2020 года снизился на 18,2% и составил 6,808 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 13,6%, до 3,954 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 24,6% и составил 1,876 миллиарда рублей, рентабельность EBITDA составила 27,5%.

"Мы активно развивали онлайн-продажи, доля которых в выручке торговой платформы westfalika.ru по итогам года выросла до 19,9%. Объем онлайн-продаж превысил 900 миллионов рублей. В 2021 году мы будем дальше работать в данном направлении и планируем довести долю интернет-продаж до 30% от выручки торговой платформы. В среднесрочной перспективе доля превысит 50%", — приводятся в сообщении слова директора группы Антона Титова.

"Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. На 29 марта в состав группы входят 836 магазинов в 333 городах России и две производственные площадки. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы.