МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с партнером из Китая о производстве более 60 миллионов доз вакцины "Спутник V", его планируется начать в мае, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. объявляют о соглашении для производства более 60 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", — заявили в фонде.

Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 миллионов человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года. Бумажные рубли получат новый облик

"Спутник V" — одна из лучших вакцин против коронавируса в мире, которую одобрили свыше 50 стран. Партнерство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech для производства "Спутник V" в Китае расширит возможности для выпуска дополнительных объемов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему мире", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных, в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.

Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.