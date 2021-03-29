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https://1prime.ru/business/20210329/833344691.html
В России уточнили требования к имуществу для выплаты на детей
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. Минтруд доработал проект постановления о выплатах на детей от 3 до 7 лет, уточнив, что доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а максимальная совокупная... ПРАЙМ, 29.03.2021
дети, имущество, минтруд, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минтруд доработал проект постановления о выплатах на детей от 3 до 7 лет, уточнив, что доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а максимальная совокупная площадь участков в селах увеличена до 1 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Ранее сообщалось, что Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.
"Уточнены требования к имуществу. Доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до 1 гектара. Это делается для того, чтобы учесть все возможные жизненные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации", — говорится в сообщении.
Кроме того, по предложению членов Общественного совета увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений. Если в первой редакции на это отводилось 5 дней, то теперь срок увеличен до 10 дней.