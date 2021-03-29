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https://1prime.ru/business/20210329/833344829.html
Минфин прорабатывает корректировку налогового режима для общепита
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Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита, решение будет принято по итогам анализа, сообщили РИА Новости... ПРАЙМ, 29.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита, решение будет принято по итогам анализа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Предложения по корректировке налогового режима для общепита от бизнеса и экспертного сообщества поступили в Минфин России и в настоящее время прорабатываются с заинтересованными сторонами. Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам проведенного анализа", — сказали в министерстве.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов в конце января предлагал снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.