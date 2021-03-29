МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов Москвы — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в январе-феврале снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,3%, до 7,4 миллиона человек, следует из данных Росавиации.

На международных линиях количество пассажиров сократилось на 82,6%, до 1 миллиона, на внутренних на 12,8%, до 6,3 миллиона. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

"Шереметьево" за два месяца снизило перевозки на 59,7%, до 2,6 миллиона пассажиров, "Домодедово" на 30,8%, до 2,7 миллиона, "Внуково" на 33,7%, до 2 миллионов.

В феврале столичные аэропорты сократили перевозки на 45,2%, до 3,5 миллиона. Количество пассажиров международных рейсов снизилось на 81,2%, до 550,5 тысячи, внутренних — на 15%, почти до 3 миллионов.

"Шереметьево" в феврале снизил перевозки на 59,2%, до 1,27 миллиона, "Домодедово" на 31%, до 1,28 миллиона, "Внуково" на 33,6%, до 973 тысячи.