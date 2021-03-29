МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский частный железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) в 2020 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,3% по сравнению с предыдущим годом – до 26,2 миллиарда рублей, сообщила компания.

Уточняется, что это чистая прибыль с учетом совокупного дохода от выбытия нефтебензиновых цистерн. Выручка ПГК составила 81,2 миллиарда рублей, показатель EBITDA – 34,5 миллиарда рублей.

"Влияние рыночной конъюнктуры частично компенсировано мероприятиями по повышению эффективности управления вагонным парком и сокращению затрат. Компания также продолжила курс на улучшение качества услуг и расширение взаимоотношений с ключевыми клиентами, как в рамках действующих сервисных контрактов, так и за счет заключения новых", — говорится в сообщении. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

Добавляется, что в показателях выручки и расходов не учитываются результаты оперирования нефтебензиновыми цистернами – в марте 2020 года завершилась сделка по продаже цистерн для нефти и нефтепродуктов. "Показатели этого сегмента бизнеса отражены в отдельном разделе финансовой отчетности как прекращающиеся операции", — поясняет оператор.

Компания сгенерировала положительный свободный денежный поток в размере 12,8 миллиарда рублей. "На фоне пандемии COVID-19, снижения объемов перевозок и ставок на рынке оперирования вагонами по итогам 2020 года ПГК продемонстрировала положительные результаты, увеличив свою долю рынка, а также грузооборот на 6%, до 289 миллиарда тонно-километров. Минимизировать влияние текущих рыночных трендов и поддержать рентабельность бизнеса позволили наличие долгосрочных контрактов с партнерами, развитие сервисных программ и диверсификация клиентского портфеля, повышение эффективности работы парка, в том числе рост производительности полувагонов", — приводятся слова гендиректора ПГК Сергея Каратаева.

Он добавил, что в рамках улучшения обслуживания клиентов в прошлом году оператор пересмотрел некоторые бизнес-процессы для ускорения общего взаимодействия, повысил качество подаваемого подвижного состава, а также расширил функционал действующих цифровых сервисов. Помимо этого, ПГК вложила в обновление парка вагонов 6,7 миллиарда рублей и увеличила объемы привлеченного в операционную аренду подвижного состава.

"Первая грузовая компания" предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — свыше 113 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.