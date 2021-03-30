ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Американская компания Nike подала в суд на компанию MSCHF, которая в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X выставила на продажу 666 пар "сатанинских" кроссовок с каплей человеческой крови, созданных на основе кроссовок Nike, передает телеканал NBC News. Россияне стали чаще покупать товары для занятия спортом перед весной

По его данным, Nike подала федеральный иск против MSCHF, обвинив компанию в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes ("сатанинская обувь") представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови. Кроме того, на обуви есть надпись Luke 10:18 — отсылка на главу 10, стих 18 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.

Согласно телеканалу, в MSCHF подтвердили, что подошва обуви содержит каплю крови, взятой у сотрудников компании. Отмечается, что все 666 пар кроссовок были распроданы в понедельник вскоре после того, как поступили в продажу. Цена одной пары составляла 1018 долларов.

Примечательно, что иск подан против одной лишь компании MSCHF, рэпер Lil Nas X не назван в качестве ответчика. В иске утверждается, что "сатанинские" кроссовки уже привели к призывам бойкотировать Nike, причиной чему стало ошибочное мнение о том, что сама компания Nike разрешила или же одобрила продажу подобной обуви. Nike подчеркивает, что не имеет к "сатанинской обуви" никакого отношения.

Сам Lil Nas X в Twitter прокомментировал новость о "сатанинских" кроссовках, разместив в Twitter отрывок из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", на котором один из персонажей говорит: "Я просто шутил… Ребята, вы же знаете, что я просто шутил, верно?"

Американский рэпер Lil Nas X, настоящее имя которого — Монтеро Ламар Хилл, родился 9 апреля 1999 года. Он получил известность благодаря синглу Old Town Road.

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