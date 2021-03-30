Nike подала в суд на компанию, продающую "сатанинские" кроссовки с кровью
ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Американская компания Nike подала в суд на компанию MSCHF, которая в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X выставила на продажу 666 пар "сатанинских" кроссовок с каплей человеческой крови, созданных на основе кроссовок Nike, передает телеканал NBC News.
По его данным, Nike подала федеральный иск против MSCHF, обвинив компанию в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes ("сатанинская обувь") представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови. Кроме того, на обуви есть надпись Luke 10:18 — отсылка на главу 10, стих 18 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.
Согласно телеканалу, в MSCHF подтвердили, что подошва обуви содержит каплю крови, взятой у сотрудников компании. Отмечается, что все 666 пар кроссовок были распроданы в понедельник вскоре после того, как поступили в продажу. Цена одной пары составляла 1018 долларов.
Примечательно, что иск подан против одной лишь компании MSCHF, рэпер Lil Nas X не назван в качестве ответчика. В иске утверждается, что "сатанинские" кроссовки уже привели к призывам бойкотировать Nike, причиной чему стало ошибочное мнение о том, что сама компания Nike разрешила или же одобрила продажу подобной обуви. Nike подчеркивает, что не имеет к "сатанинской обуви" никакого отношения.
Сам Lil Nas X в Twitter прокомментировал новость о "сатанинских" кроссовках, разместив в Twitter отрывок из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", на котором один из персонажей говорит: "Я просто шутил… Ребята, вы же знаете, что я просто шутил, верно?"
Американский рэпер Lil Nas X, настоящее имя которого — Монтеро Ламар Хилл, родился 9 апреля 1999 года. Он получил известность благодаря синглу Old Town Road.
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