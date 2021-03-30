МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку медицинских масок за год снизился почти вчетверо, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Сравнение агрегированных продаж было проведено за неполный март 2021 и 2020 года (с 1 по 28 марта) по всей России. Траты были подсчитаны в рамках аналитического проекта "Чек Индекс". На портале "Чек Индекс" аналитики "Платформы ОФД" регулярно публикуют исследования об изменении потребительского поведения.

"Сейчас их (маски) приобретают на сумму 58 рублей за одно посещение торговой точки, в то время как в прошлом году покупали на 220 рублей. Сокращение уровня среднего чека "год к году" составляет 73,7%, а в сравнении с прошлым месяцем – на 10,5%", — подсчитали аналитики. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

В топе покупок данной категории товаров оказались трехслойные одноразовые маски на резинке, с голубым оттенком. Выше всего средний чек затрат на маски в Москве, Московской области и Чукотском АО (более 90 рублей).

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что средний чек на одноразовые маски постепенно снижался в течение всего прошлого года. Со снятием многих ограничений в конце января текущего года этот процесс заметно ускорился. С января по март 2021 года средний чек уменьшился на 23%, тогда как в тот же период прошлого года он подскакивал в 2,8 раза.

"С приходом пандемии коронавируса медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты прочно обосновались в потребительской корзине россиян. Недельная динамика их продаж коррелирует с показателями покупательского интереса к товарам повседневного спроса. Однако благодаря снижению ковид-напряженности закономерно сокращаются и расходы на маски, антисептики, перчатки", — пояснили аналитики.