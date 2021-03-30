МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Изменения в системе экосбора не приведут к росту цен на молоко в России, заявили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

О возможном росте цен на молоко ранее во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на оценки экспертов — по их мнению, к удорожанию продукции могут привести изменения в системе экосбора с 2022 года.

"Новый "экологичный" подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен", — заявили в пресс-службе Абрамченко.

Там напомнили, что экосбор существует в России уже несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки. "В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых", — указали в аппарате Абрамченко. Аналитики зафиксировали снижение трат россиян на маски за год

Так, продолжили в пресс-службе, с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован. Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки.

"После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан. Новая система РОП позволит коренным образом изменить эту ситуацию", — заключили в пресс-службе вице-премьера.

Обновленная концепция РОП, принятая в конце 2020 года, предполагает введение с 2022 года 100% утилизации упаковки. Авторы концепции обращают внимание, что для части товаров упаковка является неотъемлемой частью. То есть производитель принимает решение об упаковке и должны отвечать за ее утилизацию.