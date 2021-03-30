МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ВТБ предлагает объединить все льготные программы по ипотеке в единый проект с фокусом на регионы с недостаточным объемом ввода жилья, при этом особые условия должны быть предоставлены семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"На рынке сейчас представлены четыре федеральные программы льготной ипотеки с разными сроками действия и операторами, и это без учета местных инициатив, число которых измеряется уже сотнями. На наш взгляд, более логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья", — сказал он в ходе встречи топ-менеджеров банка с журналистами.

Печатников отметил, что единая программа повысит доступность ипотеки для россиян и сделает срок действия льготных программ более прогнозируемым для граждан и строительного сектора. "Особые условия должны быть предоставлены семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства", — добавил он. "Готовят атаку на кошельки". Чьи кредиты подорожают первыми

В то же время ВТБ поддерживает точечные решения о продлении господдержки в отдельных регионах России, где строительство нового жилья за последний год было недостаточно простимулировано. Такая мера позволит поддержать строительную отрасль, сдержит рост цен на недвижимость, стабилизирует спрос на объекты, сформирует новый объем предложений и удержит необходимый темп строительства комфортного жилья для граждан, подчеркнул Печатников.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. Поэтому антикризисную льготную ипотеку необходимо сворачивать, а доступность жилья в стране необходимо обеспечивать адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, при этом дальнейшее снижение ставки против рыночного тренда чревато рисками пузыря, говорила РИА Новости председатель Банка России.