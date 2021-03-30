МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Группа "Распадская" договорилась о продаже законсервированной шахты "Абашевская" за 400 миллионов рублей, следует из материалов компании.

"Группа подписала предварительное соглашение с третьей стороной о заключении договора на продажу шахты Абашевская за 400 миллионов рублей (5 миллионов долларов о курсу на 25 марта 2021 года), подлежащих оплате денежными средствами, до 31 марта 2022 года. Шахта Абашевская, дочерняя компания "Южкузбассугля" с долей владения 100%, владеет лицензиями на 2 угольных участка. В настоящее время шахта законсервирована", — говорится в сообщении. Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть

Evraz в конце 2020 года консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская". Тогда сообщалось, что производственный комплекс укрупненной "Распадской" будет включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Тыве. Запасы объединенной компании оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Предполагается, что в результате сделки "Распадская" станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке. В конце января Evraz сообщил о том, что рассмотрит перспективы выделения угольных активов в отдельный бизнес.