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"Распадская" договорилась о продаже шахты Абашевская
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Группа "Распадская" договорилась о продаже законсервированной шахты "Абашевская" за 400 миллионов рублей, следует из материалов компании. "Группа подписала предварительное... ПРАЙМ, 30.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Группа "Распадская" договорилась о продаже законсервированной шахты "Абашевская" за 400 миллионов рублей, следует из материалов компании.
"Группа подписала предварительное соглашение с третьей стороной о заключении договора на продажу шахты Абашевская за 400 миллионов рублей (5 миллионов долларов о курсу на 25 марта 2021 года), подлежащих оплате денежными средствами, до 31 марта 2022 года. Шахта Абашевская, дочерняя компания "Южкузбассугля" с долей владения 100%, владеет лицензиями на 2 угольных участка. В настоящее время шахта законсервирована", — говорится в сообщении.
Evraz в конце 2020 года консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская". Тогда сообщалось, что производственный комплекс укрупненной "Распадской" будет включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Тыве. Запасы объединенной компании оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Предполагается, что в результате сделки "Распадская" станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке. В конце января Evraz сообщил о том, что рассмотрит перспективы выделения угольных активов в отдельный бизнес.