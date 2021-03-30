МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО в 2020 году сократилась на 14,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 177 миллионов долларов, следует из отчета компании.

Выручка снизилась в 1,6 раза и составила 619 миллионов долларов. Валовая прибыль компании составила 184 миллиона долларов, что в 2,7 раза меньше аналогичного показателя прошлого года. Операционная прибыль сократилась на 9,5% — до 220 миллионов долларов. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

Показатель EBITDA снизился на 59% — до 197 миллионов долларов, его рентабельность уменьшилась до 31,8% с 48% годом ранее. Капвложения компании снизились на 21% — до 60 миллионов долларов. "По состоянию на 31 декабря 2020 года денежные средства и их эквиваленты компании составили 578 миллиона долларов", — говорится в сообщении компании.

"Распадская" — одна из крупнейших угольных компаний России, входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В конце 2020 года Evraz консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская". Тогда сообщалось, что производственный комплекс укрупненной "Распадской" будет включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы объединенной компании оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля.

Предполагается, что в результате сделки "Распадская" станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке. В конце января Evraz сообщил, что рассмотрит перспективы выделения угольных активов в отдельный бизнес.