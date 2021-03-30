МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России: для сахара они продлеваются до 1 июня, для масла — до 1 октября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов. Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина", — отмечает пресс-служба правительства.

В рамках данных мер, в частности, были повышены пошлины на экспорт ряда сельскохозяйственных культур из России, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен.