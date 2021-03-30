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"Дом.РФ" запустит первые инфраструктурные облигации в апреле
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Компания "Дом.РФ" запустит первые инфраструктурные облигации в апреле 2021 года, сообщил журналистам во вторник генеральный директор компании Виталий Мутко. Ранее правительство... ПРАЙМ, 30.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" запустит первые инфраструктурные облигации в апреле 2021 года, сообщил журналистам во вторник генеральный директор компании Виталий Мутко.
Ранее правительство России поддержало выделение министерству строительства и ЖКХ 638 миллионов рублей на субсидирование купонного дохода по инфраструктурным бондам. Предполагается, что эти средства позволят организовать в 2021 году выпуск облигаций на 30 миллиардов рублей. Он планируется через специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), созданное "Дом.РФ".
"Вся инфраструктура готова, принято постановление. В середине апреля мы физически будем готовы выдавать деньги", — сказал Мутко.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что сокращение финансирования нацпроектов по строительству жилья и дорог в России будет нивелировано запуском с 2021 года механизма привлечения средств в стройотрасль через инфраструктурные облигации. Оператором проекта выступает "Дом.РФ".