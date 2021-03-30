МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" запустит первые инфраструктурные облигации в апреле 2021 года, сообщил журналистам во вторник генеральный директор компании Виталий Мутко.

Ранее правительство России поддержало выделение министерству строительства и ЖКХ 638 миллионов рублей на субсидирование купонного дохода по инфраструктурным бондам. Предполагается, что эти средства позволят организовать в 2021 году выпуск облигаций на 30 миллиардов рублей. Он планируется через специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), созданное "Дом.РФ". Правительство продлило соглашения по ценам на подсолнечное масло и сахар

"Вся инфраструктура готова, принято постановление. В середине апреля мы физически будем готовы выдавать деньги", — сказал Мутко.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что сокращение финансирования нацпроектов по строительству жилья и дорог в России будет нивелировано запуском с 2021 года механизма привлечения средств в стройотрасль через инфраструктурные облигации. Оператором проекта выступает "Дом.РФ".