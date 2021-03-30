МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Объединение всех ипотечных программ в единый проект может упростить операционные процессы для банков и, соответственно, ускорить получение россиянами кредита, прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

Ранее во вторник заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что банк предлагает объединить все льготные программы по ипотеке в единый проект с фокусом на регионы с недостаточным объемом ввода жилья, при этом особые условия должны быть предоставлены семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства.

"Речь в данной инициативе скорее идет об оптимизации операционных процессов. Каждая программа требует различных подходов, согласований, контроля и тому подобного. Единый унифицированный формат в первую очередь может быть удобен для самих банков с точки зрения упрощения операционных процессов. Для потребителей ипотечных продуктов преимущество может, например, быть в скорости его получения", — считает Карпунин.

При этом создание в России единой программы ипотеки вряд ли повлияет на спрос и цены на недвижимость, отмечает эксперт.

"Спрос в большей степени зависит от условий программ, а не от того, что "под капотом" у банков. Если они будут улучшаться, пусть даже для отдельных категорий граждан, то это, естественно, может влиять на баланс на рынке недвижимости", — пояснил Карпунин.