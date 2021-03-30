МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские работодатели редко когда отдают предпочтение кандидатам моложе 24 лет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные портала "Работа.ру", это объясняется личными качествами молодежи.

По мнению работодателей, молодые кандидаты безответственны и недисциплинированны.

В исследовании сервиса отмечается, что семь из 10 работодателей считают, что молодежь 18-24 лет негативно отличается безответственным отношением к работе.

При этом 56% представителей компаний основанием не рассматривать таких кандидатов называют проблемы с дисциплиной. 45% отмечают слишком высокие зарплатные ожидания молодых соискателей.

Часть компаний (37%) заявили, что отсутствие опыта не дает им брать на работу молодых специалистов. Еще 33% указали на недостаток рабочих навыков.

30% респондентов из числа работодателей отметили неумение людей от 18 до 24 лет принимать критику.