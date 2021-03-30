МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает сохранения страной полной самообеспеченности куриным пищевым яйцом в 2021 году, говорится в сообщении министерства.

Минсельхоз указывает, что текущая ситуация на продовольственном рынке и вопросы ценообразования на эту продукцию были рассмотрены на совещании, в котором приняли участие первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, замминистра Оксана Лут, представители региональных органов управления АПК, Россельхознадзора и отраслевого сообщества.

"По словам Джамбулата Хатуова, на протяжении последних нескольких лет Россия полностью обеспечивает себя пищевым куриным яйцом, и ожидается, что данный показатель будет выполнен и в текущем году", — говорится в сообщении. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

В настоящее время, по данным регионов, производство яиц в стране стабилизировалось и за январь-февраль 2021 года составило 5,8 миллиарда штук, указывает Минсельхоз; лидерами по данному направлению являются Ленинградская, Тульская, Кировская, Ивановская, Оренбургская области и ряд других регионов.

Оксана Лут отметила, что Минсельхоз в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости этой продукции и сохранения ее на доступном уровне продолжает работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями; этому также будут способствовать новые механизмы поддержки.

"Так, с 3 апреля предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам увеличится для предприятий отрасли с 1 до 1,5 миллиарда рублей на одного заемщика. С 27 марта для производителей, пострадавших от гриппа птиц, продлен срок льготных инвесткредитов до 12 лет. На развитие отрасли и снижение себестоимости производства птицеводческой продукции направлены меры по регулированию рынка зерновых и масличных", — напоминает министерство.